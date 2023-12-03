В Хабаровском крае при пожаре погибли женщина и трое детей

Следствие возбудило уголовное дело

ТАСС, 3 декабря. Пожар в двухэтажном доме в поселке Охотск в Хабаровском крае унес жизни женщины и троих детей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Ночью 3 декабря произошло возгорание в квартире двухэтажного жилого дома по ул. Лермонтова рабочего поселка Охотск. В результате пожара погибли 33-летняя женщина и трое детей 5, 7 и 15 лет. Выясняются обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия выезжал прокурор Охотского района Алексей Кузнецов. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления, системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Следственные органы Хабаровского края возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Одной из версий случившегося рассматривается ненадлежащая эксплуатация отопительного оборудования.