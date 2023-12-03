Под Саратовом в результате ДТП пострадали пять человек

Их госпитализировали

САРАТОВ, 3 декабря. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале.

"По предварительным данным, в 09:49 (08:49 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Татищевском районе вблизи села Карякино произошло лобовое столкновение Hyundai и Lada. В результате ДТП пострадали пять человек. Троих мужчин и двух женщин с различными травмами госпитализируют", - сообщил Юрин со ссылкой на начальника службы спасения Саратовской области Никиту Зраду.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.