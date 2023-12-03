В Тюменской области в результате ДТП с большегрузом погиб человек

Движение на 167-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск частично ограничено

ТЮМЕНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Большегруз и три легковых автомобиля столкнулись на участке федеральной трассы в Тобольском районе Тюменской области, один человек погиб. Движение на участке частично ограничено, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Из-за ДТП частично ограничено движение на 167-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. Здесь столкнулись большегруз и три легковых автомобиля: Kia, Ford и еще один Kia. Водитель Ford погиб. <…> Движение по федеральной трассе осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель одного из автомобилей Kia, который при обгоне задел колесо попутной фуры. Большегруз опрокинулся на дороге.