При посадке в аэропорту Иркутска у грузового самолета сложилась носовая стойка шасси

Никто не пострадал

ТАСС, 3 декабря. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Иркутска была заблокирована почти на два часа после того, как сложилась носовая стойка шасси у грузового самолета при посадке. Об этом сообщается в Telegram-канале "Представитель Росавиации".

"Сегодня, 3 декабря, около 16:30 мск (11:30 мск) в аэропорту Иркутска (код ICAO: UIII) у грузового самолета Ан-26Б авиакомпании "ИрАэро" после посадки сложилась носовая стойка шасси. Пострадавших нет. Экипаж: пять человек. Пассажиров на борту не было", - говорится в сообщении.

Рейс выполнялся из областного поселка Мама. В 13:10 мск аэропорт вновь открылся. Инцидент классифицировали как серьезный, к расследованию приступило Восточно-Сибирское межрегиональное территориальное управление Росавиации.