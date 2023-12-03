AFP: на Суматре порядка 40 туристов не эвакуировали из районов извержения вулкана

По данным агентства, на острове продолжаются поисковые работы

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Более 40 туристов еще не эвакуированы из районов извержения вулкана Марапи на острове Суматра, продолжаются поисковые работы. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его информации, в субботу и воскресенье в прилегающих к вулкану районах находились 70 человек, местоположение 42 из них еще не установлено. "Мы нашли и эвакуировали 28 человек, продолжаем искать остальных. Мы надеемся, что они не пострадали", - цитирует AFP слова главы Агентства по охране природных ресурсов Западной Суматры Диана Идриати.

Ранее на Суматре произошло масштабное извержение вулкана Марапи. По предварительным данным, произошел выброс пепла на высоту более 15 тыс. м. Японские специалисты в настоящее время устанавливают, есть ли угроза цунами в связи с сильным извержением.