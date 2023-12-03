При пожаре в доме в центре Москвы пострадали три человека

Среди них оказались двое детей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел на 10-м этаже 16-этажного жилого дома в центре Москвы, двое детей и взрослый переданы медикам для осмотра, один человек спасен, 30 эвакуированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре на Библиотечной улице, дом 13, поступила в 16:56. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение в квартире на 10-м этаже 16-этажного жилого дома. В ходе проведения разведки и тушения пожара огнеборцами из горящей квартиры спасены три человека, двое из них дети, переданы медикам для осмотра, также с выше лежащих этажей и смежных квартир спасен один человек. Порядка 30 человек эвакуированы", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в 17:25 открытое горение было сбито. В 17:55 пожар потушили. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на 10-м этаже 16-этажного жилого дома на площади 25 кв. м. Принятыми мерами в 17:55 пожар ликвидирован", - уточнили в ведомстве.