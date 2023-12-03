В Махачкале полицейские установили девушек, избивших ровесницу

В пресс-центре МВД России опровергли информацию о том, что поступок связан с сериалом "Слово пацана"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции Дагестана установили двух девушек 16 и 17 лет, которые на видео избили ровесницу.

Как сообщили в пресс-центре МВД России, во время мониторинга соцсетей обнаружили видео, на котором две девушки избивают третью. "Участницы нашумевшего видео в кратчайшие сроки были установлены полицейскими Махачкалы и вместе с родителями доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Обе девушки 16 и 17 лет - жительницы Махачкалы. По имеющейся информации, инцидент, попавший на видео, не единственный", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что девочки уже поставлены на учет сотрудниками ПДН. В отношении несовершеннолетних и их родителей по окончании разбирательства будут приняты все предусмотренные законом меры. В ведомстве опровергли информацию о том, что поступок девочек связан с сериалом "Слово пацана". "Распространяемая информация о том, что мотивами действий девушек стал просмотр популярного нашумевшего сериала, не достоверна", - сказали в пресс-центре.

Со слов доставленных в отдел полиции и опрошенных подростков, о сериале им ничего не известно, его они никогда не видели, а свои действия объяснили личной неприязнью, назвав их бытовым конфликтом, добавили в ведомстве.