В Москве локализовали пожар на заводе автомобилей

Пострадавших нет

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Возгорание на заводе специализированных автомобилей на востоке Москвы локализовано. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В настоящее время пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе МЧС России уточнили ТАСС, что пожар локализован на площади 2 тыс. кв. м.

Тушение возгорания осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри здания находятся горючие технические изделия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри здания горючие технические изделия", - сказали в пресс-службе. В МЧС добавили, что на месте пожара передвижная лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК загрязняющих веществ. "По результатам замеров превышений не зафиксировано", - добавили в ведомстве.