В ДТП в Иркутской области погиб один человек

Еще трое пострадали

ИРКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Один взрослый погиб, трое детей пострадали в результате наезда легкового автомобиля на забор в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля Nissan Cefiro двигался по улице Дзержинского Боханского района, не справился с управлением и наехал на забор. В результате ДТП мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи. Также в салоне автомобиля находились четверо пассажиров: женщина и трое несовершеннолетних в возрасте 2, 9 и 12 лет. Дети госпитализированы в Боханскую районную больницу с травмами различной степени тяжести. Женщина не пострадала", - говорится в сообщении.

Водитель и дети не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП полицейские проводят проверку.