У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7

Эпицентр находился в 42 км к востоку от населенного пункта Арас-Асан

БАНГКОК, 4 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано неподалеку от побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 42 км к востоку от населенного пункта Арас-Асан с населением около 5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 25 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

2 декабря на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,4. После него на юге-востоке страны, а также в Японии объявили угрозу цунами. Помимо этого, сейсмологи зарегистрировали по меньшей мере 14 афтершоков магнитудой от 3,0 до 5,6.