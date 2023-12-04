В Белгородской области за сутки зафиксировали шесть прилетов со стороны ВСУ

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших и разрушений нет

БЕЛГОРОД, 4 декабря. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области шесть снарядов, обошлось без последствий, сообщил 4 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено пять артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

В Борисовском районе 3 декабря под минометный обстрел попала окраина хутора Лозовая Рудка - зафиксирован один прилет. "Обошлось без последствий", - отметил губернатор.