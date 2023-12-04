В Краснодарском крае потушили лесной пожар на площади более 8 га

В тушении были задействованы 57 человек и 15 единиц техники

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали лесной пожар в Туапсинском районе Краснодарского края на площади 8,2 га. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого лесопожарного центра.

Накануне была объявлена локализация возгорания. "Четвертого декабря в 09:15 лесной пожар ликвидирован на примерной площади 8,2 га. В общей сложности в тушении лесного пожара были задействованы 57 человек и 15 единиц техники", - говорится в сообщении.

По данным центра, днем 3 декабря на пульт диспетчерской службы центра поступило сообщение о задымлении в районе села Гойтх со стороны леса. Пожар произошел в Гойтхском участковом лесничестве, горела сухая трава. Власти сообщали, что угрозы населенному пункту нет.