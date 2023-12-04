В Удмуртии в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек

Среди них два ребенка

ТАСС, 4 декабря. Автомобили УАЗ, LADA и микроавтобус Mercedes столкнулись утром в Балезинском районе Удмуртии. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе двое детей, сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД.

"В результате ДТП травмы получили шесть пассажиров микроавтобуса: две девочки 2008 года рождения, две девушки 2005 года рождения, женщина 1955 года рождения, мужчина 1960 года рождения. Также травмы получила женщина 1958 года рождения из автомобиля УАЗ", - отмечается в сообщении.