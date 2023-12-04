В Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 5,1

Подземные толчки ощущались в Стамбуле и Бурсе

АНКАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Мраморном море, подземные толчки ощущались в Стамбуле и Бурсе. Об этом сообщает телеканал TRT.

По данным турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям, эпицентр находился на глубине 5,1 км в провинции Бурса на юге Мраморного моря. Толчки ощущались в ряде районов Стамбула и Бурсы.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Между тем турецкие сейсмологи неоднократно предупреждали о возможности сильного землетрясения в районе Стамбула. При толчках магнитудой 7,0 и более, как они считают, порядка 90 тыс. строений в 16-миллионном городе могут обрушиться сразу, 260 тыс. будут повреждены и станут непригодными для проживания, жители порядка 100 тыс. домов могут погибнуть, временное жилье понадобится 4,5 млн человек.

В августе 1999 года в районе Стамбула, который расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, произошло землетрясение магнитудой 7,6. По официальным данным, тогда погибли 17,2 тыс. человек, по неофициальным - почти 40 тыс., 45 тыс. пострадали.