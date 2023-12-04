В генконсульстве РФ не получали сообщений о пострадавших в Стамбуле при землетрясении

Соответствующие службы проводят контроль зданий в районах близких к эпицентру, говорится в сообщении дипредставительства

СТАМБУЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Информация о пострадавших и разрушениях в Стамбуле в результате землетрясения в районе Мраморного моря не поступала. Об этом сообщило генконсульство РФ в Стамбуле.

"Каких-либо сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Соответствующие службы проводят контроль зданий в районах близких к эпицентру", - говорится в сообщении дипредставительства.

"4 декабря с. г. в 10:42 по местному времени (совпадает с мск - прим. ТАСС) недалеко от побережья провинции Бурса (райцентр Гемлик) произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр находился в Мраморном море на глубине около 9 км. Землетрясение ощущалось в Стамбуле и других соседних провинциях и вызывало небольшую панику у местных жителей", - отмечается в релизе.

Пресс-служба губернатора Стамбула ранее сообщила, что данных о пострадавших, жертвах и разрушениях в городе властям не поступало.