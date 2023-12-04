В Стамбуле сообщили об отсутствии жертв и разрушений после землетрясения в Мраморном море

Продолжается обследование районов, где ощущался подземный толчок

СТАМБУЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Жертвы и разрушения в результате землетрясения магнитудой 5,1, которое произошло в Мраморном море, не зарегистрированы. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Стамбула, отметив, что местные власти продолжают обследование районов, где ощущался подземный толчок.

"По первичным данным, которые поступили к нам от департамента по чрезвычайным ситуациям, жертв и разрушений в результате землетрясения нет", - говорится в сообщении.

Аналогичную информацию распространило МВД Турции.

Подземный толчок с эпицентром в заливе Гемлик у города Бурса на западе Турции зарегистрировали в 10:42, он ощущался во многих районах на северо-западе и западе Турции, частично в Стамбуле.

Толчок продолжался порядка 10 секунд и вызвал панику в районах, прилегающих к эпицентру землетрясения, сообщает телеканал NRT Haber. В Стамбуле и его пригородах толчок ощущался в районах около Мраморного моря.