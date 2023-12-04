В Севастополе ущерб от стихии предварительно оценили в 6,5 млрд рублей

Губернатор Михаил Развожаев также сообщил, что для юридических лиц прием заявлений по ущербу продлят до среды

ТАСС, 4 декабря. Ущерб, нанесенный стихией в Севастополе, предварительно оценен в 6,5 млрд рублей. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил в ходе аппаратного заседания правительства.

"В пятницу правительственной комиссией наша чрезвычайная ситуация была переведена на федеральный уровень реагирования. Предварительный ущерб порядка 6,5 млрд рублей, мы заявили, ждем сейчас дальнейшего механизма оценки и доведение этих средств. Дальше уже будем через свои комиссии по линии бизнеса и по линии физических лиц принимать решения о конденсационных выплатах", - сказал Развожаев.

Губернатор добавил, что для юридических лиц прием заявлений по ущербу продлят до среды.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.