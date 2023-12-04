В Брянской области заявили о взломе сайта облдумы

В пресс-службе областной думы назвали недостоверной информацию о принятом решении переименовать одну из улиц Брянска в честь Адама Кадырова

ТАСС, 4 декабря. Хакеры взломали сайт Брянской областной думы и разместили там информацию о том, что власти якобы планируют назвать одну из улиц Брянска в честь сына главы Чечни Адама Кадырова. Жителям не нужно поддаваться на провокации, сообщили в пресс-службе облдумы.

"Сегодня, 4 декабря, официальный сайт Брянской областной думы был взломан. Злоумышленники внесли изменения в материал о состоявшемся 29 ноября заседании регионального парламента. После чего в ряде Telegram-каналов появилась недостоверная информация о принятом решении переименовать одну из улиц города Брянска, присвоив ей имя Адама Кадырова", - говорится в сообщении.

В Брянской облдуме заявили, что информация не соответствует действительности и призвали жителей региона и всей страны не поддаваться на провокации.