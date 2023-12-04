В Волгограде инспектора Ростехнадзора приговорили к девяти годам колонии за взятки

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признал

ВОЛГОГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Суд в Волгограде приговорил действующего инспектора Ростехнадзора к девяти годам колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей за получение взяток, мошенничество и служебный подлог. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Красноармейский районный суд Волгограда <...> приговорил мужчину к наказанию в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн 500 тыс. рублей. Также он лишен права занимать должности в органах государственной власти, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок шесть лет", - говорится в сообщении с уточнением, что фигурант признан виновным в получении взяток в крупном размере, мошенничестве и служебном подлоге.

В судебном заседании установлено, что подсудимый в 2021 году неоднократно получал взятки от представителей юридических лиц на общую сумму более 300 тыс. рублей за решение различных вопросов. Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признал. В прокуратуре уточнили, что осужденный в настоящий момент не уволен из федеральной службы, вопрос будет решаться по мере вступления приговора в силу.

Летом 2021 года следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника Нижне-Волжского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, который подозревался в получении взятки. По данным следствия, подозреваемый за вознаграждение предложил директору коммерческой организации, специализирующейся на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для сельхозживотных, оказать содействие при вводе в эксплуатацию нового элеватора, а также помочь в установке промобъекту IV класса опасности.