Суд в Финляндии начал рассмотрение дела связанной с россиянами Airiston Helmi

По информации телерадиоканал Yle, выдвинуты обвинения против девяти человек и компании, подозреваемых в налоговом мошенничестве и мошенничестве с платежами по обязательному пенсионному страхованию

СТОКГОЛЬМ, 4 декабря. /ТАСС/. Судебный процесс по налоговым преступлениям компании Airiston Helmi, связанной с россиянами, начался в уездном суде финского региона Варсинайс-Суоми. Об этом сообщает телерадиоканал Yle.

По его информации, выдвинуты обвинения против девяти человек и компании, подозреваемых в налоговом мошенничестве и мошенничестве с платежами по обязательному пенсионному страхованию.

Как заявил прокурор, налоговые преступления компании соответствуют действиям "организованной преступной группировки". В частности, Yle утверждает, что данные с конфискованных носителей памяти дают полное представление о деятельности и структурной организации преступной группировки, которой россиянин Павел Мельников якобы руководил из Санкт-Петербурга. Обвинение требует для Мельникова пять лет тюремного заключения.

По делу проходят еще три гражданина России, три гражданина Эстонии и один человек, имеющий гражданства России и Финляндии. Ряду обвиняемых грозит тюремное заключение сроком от двух до четырех лет, одному - семь-восемь месяцев условно.

Дело Airiston Helmi

Осенью 2018 года Центральная криминальная полиция (ЦКП) Финляндии сообщила, что на юго-западе страны, в районе города Турку, арестованы два человека из компании Airiston Helmi, которая принадлежит гражданину РФ Павлу Мельникову. В полиции утверждали, что компания использовала нелегальную рабочую силу для строительства принадлежащих ей зданий. ЦКП через суд потребовала наложения запрета на использование имущества, чтобы "обеспечить компенсацию понесенных государством убытков" от действий Airiston Helmi.

24 сентября 2018 года ЦКП подала в суд прошение об аресте россиянина и эстонца по делу, в рамках расследования которого перед этим прошли обыски, в том числе в помещениях Airiston Helmi. Позднее оба были выпущены из СИЗО, но подозрения с них до сих пор не сняты. В ходе обысков были также изъяты почти 3 млн евро. Мельников потребовал через суд возвращения этой суммы, однако получил отказ.

Airiston Helmi специализируется на управлении недвижимостью. По сообщениям финских СМИ, Силы обороны Финляндии были обеспокоены тем, что компания приобретала недвижимость недалеко от их стратегических объектов.