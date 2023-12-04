ВСУ атаковали электроподстанцию в Пологах

Выведен из строя один трансформатор

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали электроподстанцию в городе Пологи Запорожской области. Как сообщили журналистам в оперативных службах региона, выведен из строя один трансформатор.

"Боевики ВСУ атаковали электроподстанцию "Пологи-150", расположенную в городе Пологи, с помощью БПЛА. С беспилотников сброшено 12 боеприпасов ВОГ-25, вскоре был совершен обстрел из артиллерийского орудия М777 калибра 155 мм. Два снаряда не разорвались и пока не разминированы", - сказал представитель оперативных служб.

По его словам, в результате обстрела выведен из строя один трансформатор. "Подстанция работает на резервном трансформаторе. Жертв среди работников подстанции и населения нет", - добавил он.