ВСУ обстреляли село в Харьковской области во время молитвы в храме

Пострадавших нет

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Украинские военные обстреляли село Николаевка в подконтрольной РФ части Харьковской области в то время, когда многие селяне находились в храме на литургии, никто не пострадал. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

"Украинские вооруженные формирования обстреляли Купянский район, село Николаевка. В момент обстрела многие люди находились в храме. Батюшка проводил божественную литургию. Прилеты были недалеко от церкви. Никто не пострадал. К сожалению, это не первый случай, когда ВСУ целенаправленно обстреливают нашу территорию. В первую очередь страдает мирная инфраструктура", - отметил Ганчев.

Он добавил, что ВГА регулярно предлагает оставшимся жителям подконтрольных РФ населенных пунктов в Харьковской области выехать в РФ на зиму.

"К сожалению, большинство из них отказываются. Все ждут продвижения российских войск и отступления украинских боевиков с нашей территории", - написал Ганчев.