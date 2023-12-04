В Астраханской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

Обстоятельства аварии выясняются

АСТРАХАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Столкновение грузового и легкового автомобилей произошло в Астраханской области, в результате ДТП есть погибшие, сообщили в региональной прокуратуре. По предварительной информации, жертвами аварии стали три человека.

"Сегодня в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на автодороге вблизи поселка Кирпичный Завод Приволжского района произошло ДТП, которое привело к гибели его участников. Обстоятельства случившего выясняются. Прокуратура области ход процессуальной проверки по факту ДТП поставила на контроль", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, в результате ДТП погибли трое взрослых, находившиеся в салоне легкового автомобиля, водитель "Камаза" не пострадал.