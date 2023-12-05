На 24-м км МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля

Движение временно осуществляется по двум полосам из пяти

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. На внешней стороне 24-го км МКАД в районе развязки с Каширским шоссе произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Водитель грузового автомобиля совершил наезд на снежные массы у разделительного ограждения, в результате чего его развернуло на проезжей части. <...> Движение осуществляется по двум полосам из пяти - рекомендуем объезжать участок", - говорится в сообщении.

Оперативные службы города выясняют обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших уточняется.