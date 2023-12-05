В Приангарье число обесточенных из-за непогоды поселений выросло до 12

Речь идет о Тайшетском, Братском и Тулунском муниципальных районах области

ИРКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Число населенных пунктов в Иркутской области, отключенных от энергоснабжения в результате непогоды, увеличилось с 7 до 12, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

"По состоянию на 06:00 (01:00 мск) 5 декабря в результате усиления ветра без электроэнергии остались 12 населенных пунктов в 3 муниципальных районах (в Тайшетском - 7, в Братском - 1, в Тулунском - 4), под отключение попали 777 жилых домов с печным отоплением, 2 316 человек, из них 529 детей, 12 социально значимых объектов", - говорится в сообщении. Работают аварийные бригады.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в регионе - усилении ветра до 20 м/с, сильном снеге, метелях, понижении температуры воздуха местами до минус 41 градуса.

Вечером в понедельник из-за сильного ветра без света в Иркутской области остались семь поселений.