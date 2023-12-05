Суды арестовали имущество холдинга красноярского экс-депутата на сумму 830 млн рублей

Речь идет о 383 объектах холдинга "Гольдман групп"

КРАСНОЯРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Суды в Красноярском крае арестовали имущество холдинга "Гольдман групп", принадлежащего экс-депутату заксобрания региона Роману Гольдману, на общую сумму 830 млн рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник краевого главка МВД Александр Речицкий.

Экс-депутат был объявлен в розыск 24 ноября после возбуждения уголовного дела о мошенничестве после обращений сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Агро вклад" (входит в состав "Голдман групп").

"На сегодняшний день судами по ходатайству следователей и при поддержке органов прокуратуры наложен арест на 383 объекта стоимостью 830 млн рублей, принадлежащих "Гольдман групп". Арестовано и личное имущество Романа Гольдмана. Это шесть объектов на сумму 3,5 млн рублей", - сообщил Речицкий. По его словам, готовятся документы на арест 136 единиц транспортных средств и спецтехники холдинга на общую сумму 210 млн рублей. При этом Речицкий подчеркнул, что обеспечительные меры не повлияют на хозяйственную деятельность предприятия.

По данным начальника главка, сейчас поступило более 1 тыс. обращений от пайщиков на сумму 1 млрд рублей. 148 пайщиков признаны потерпевшими с приобщенными исками на сумму 360 млн рублей, но работы с потерпевшими продолжается. Полицейские провели более 10 обысков, где были изъяты финансово-хозяйственная документация, электронные носители, мобильные телефоны и 700 тыс. рублей.

Гольдмана, который являлся депутатом заксобрания региона с 2011 года, досрочно лишили полномочий 23 ноября по уголовному делу о небрежном хранении оружия. Ранее суд установил, что в июле 2022 года Гольдман не исключил доступ посторонних лиц к карабину "Сайга-410К" и не менее пяти патронам к нему, которые хранил в вертолете. В марте 2023 года суд приговорил его к штрафу в 90 тыс. рублей по уголовному делу о небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем гибель человека.

Согласно данным системы СПАРК, холдинг Гольдмана занимается производством зерна, производством и продажей мясопродуктов, торговлей ГСМ.