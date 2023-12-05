В Белгородской области за сутки зафиксировали 66 прилетов со стороны ВСУ

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 5 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 66 различных боеприпасов, также было совершено несколько атак БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Журавлевка - установлено восемь прилетов. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях. Пострадавших нет. По селу Щетиновка выпущено три артиллерийских снаряда и три гранатометных выстрела, также в селе противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.

В Борисовском районе в понедельник по окраине хутора Лозовая Рудка ВСУ выпустили шесть минометных снарядов и четыре гранатометных выстрела. "В результате обстрела произошел обрыв линии электропередачи. Аварийные службы продолжат восстановительные работы, как только позволит оперативная обстановка. Также на окраине Лозовой Рудки с квадрокоптера сброшено одно самодельное взрывное устройство. Обошлось без последствий", - отметил Гладков.

Украинские военные также выпустили 13 гранатометных выстрелов по хутору Старый в Волоконовском районе. Рядом с селом Коновалово с БПЛА был сброшен осколочный боеприпас.

В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпущено шесть минометных снарядов, по окраине села Безымено - два минометных снаряда, на окраине села Новостроевка-Вторая с дрона сброшено два взрывных устройства. Также под обстрел попала окраина села Козинка - зафиксировано шесть прилетов. "В результате обстрела поврежден экскаватор", - проинформировал губернатор.

Четыре минометных снаряда ВСУ выпустили по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, по МАПП "Шебекино" - шесть, по селу Муром и хутору Мухин - два и три минометных снаряда соответственно.