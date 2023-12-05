Экс-директору АО "Протон-ПМ" в суде предъявили обвинение в растрате 195 млн рублей

Вместе с Дмитрием Щенятским по уголовному делу проходят еще четыре фигуранта

ПЕРМЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Бывшему директору пермского предприятия АО "Протон-ПМ" Дмитрию Щенятскому в Свердловском районном суде Перми предъявлено обвинение в растрате и присвоении чужого имущества. Вместе с ним по уголовному делу проходят еще четыре фигуранта, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В период с 5 ноября по 29 декабря 2018 года [обвиняемые], руководствуясь корыстными побуждениями, действуя организованной группой, используя служебное положение, похитили путем растраты в особо крупном размере денежные средства, то есть безвозмездно изъяли у третьего лица - "Солвер" - денежные средства в сумме 195 млн 815 тыс. 425 рублей, распорядившись вверенным Щенятскому имуществом как своим собственным, чем причинили "Протон-ПМ" и Роскосмосу материальный ущерб в особо крупном размере. Таким образом [обвиняемые] совершили преступление, предусмотренное частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата, присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой в особо крупном размере)", - сообщил гособвинитель.

По данным следствия, Щенятский, занимавший на тот момент должность исполнительного директора АО "Протон-ПМ", его бывший заместитель, а также руководители компании "Солвер", выступавшей поставщиком оборудования для подготовки АО "Протон-ПМ" к изготовлению двигателя РД-191, Елена Рогатова, Павел Саликов и генеральный конструктор "Солвер", доктор технических наук, заслуженный изобретатель России Радислав Бирбраер причастны к хищению более 195 млн рублей, выделенных для реконструкции и технического перевооружения заготовительного, механосборочного и испытательного производств предприятия "Протон-ПМ".

В суде обвиняемые свою вину не признали, заявив, что не причастны к преступлению.

Свердловский районный суд Перми начал рассматривать уголовное дело по существу 30 ноября, однако заседание было отложено до 5 декабря.