В Магадане более 20 многоквартирных домов остались без воды из-за прорыва трубы

Подача воды в дома горожан должна возобновиться 6 декабря

ТАСС, 5 декабря. Более 20 многоквартирных домов в Магадане остались без водоснабжения. Об этом сообщил глава городской администрации Юрий Гришан.

"Сегодня примерно в 16 часов (08:00 мск) в районе улицы Берзина при производстве земляных работ подрядной организацией, которая прокладывает новый трубопровод на строительство жилого комплекса "Гороховое поле", нарушена труба старого водоснабжения. Произошел прорыв", - подчеркнул Юрий Гришан.

Мэр добавил, что более 20 домов на улицах Берзина и Ямской остались без холодной воды. По данным главы города, сейчас специалисты ведут работы для обеспечения горожан водоснабжением. Он добавил, что подача воды в дома горожан должна возобновиться в полном объеме около 10:00 (02:00 мск) в среду, 6 декабря.