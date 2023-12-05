В Приморье задержали пятерых сотрудников ФСИН за грабежи стрип-клубов под видом ОМОН

Злоумышленники рассчитывали, что руководство нелегальных клубов не будет обращаться в органы правопорядка

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. Пять сотрудников спецназа ГУФСИН по Приморскому краю задержаны по подозрению в налетах на нелегальные ночные заведения во Владивостоке под видом ОМОН.

"Сотрудниками УФСБ Приморского края совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю в ходе реализации оперативной информации о противоправных действиях были задержаны пять сотрудников отдела специального назначения ГУФСИН России по Приморскому краю. В ГУФСИН России по Приморскому краю назначена проверка", - сообщили в ТАСС пресс-службе регионального управления ФСИН.

Как пояснил ТАСС близкий к следствию источник, подозреваемые в экипировке ОМОН врывались в нелегальные ночные заведения, в том числе стрип-клубы Владивостока, где отбирали у людей ценные вещи и деньги. Они рассчитывали, что руководство нелегальных клубов не будет обращаться в органы правопорядка.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Приморскому краю пока не комментируют дело.