В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Черниговской, Николаевской и Сумской областях

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в трех регионах на юге и севере Украины. В среднем предупреждение действовало около 20 минут.

По данным официального ресурса для оповещения, сирены включились с 12:25 (13:25 мск) в Черниговской и Сумской областях в северной части страны. Спустя две минуты в красной зоне оказалась Николаевская область на юге, а также подконтрольная украинским войскам часть Херсонской.

Ранее тревога объявлялась на востоке страны - в Днепропетровской и Харьковской областях. Она продлилась около часа.

В новость внесены изменения (14:05 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.