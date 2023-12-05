AFP: число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии возросло до 22

По данным агентства, 9 из 10 пропавших без вести были найдены погибшими

ТОКИО, 5 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 22 человека погибли в результате извержения вулкана Марапи на острове Суматра. Об этом со ссылкой на представителя спасательной службы сообщило Agence France-Presse (AFP).

4 декабря агентство Reuters информировало об 11 жертвах.

По данным AFP, 9 из 10 пропавших без вести были найдены погибшими, поисково-спасательная операция продолжается.

3 декабря на Суматре произошло масштабное извержение вулкана Марапи. По предварительным данным, вулкан выбросил пепел на высоту более 15 тыс. м.