Главу Ахтубинска задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями

По версии следствия, подозреваемый передал своей матери нежилое здание и участок под ним для сдачи в аренду третьим лицам

АСТРАХАНЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Следователи в Астраханской области возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования "Город Ахтубинск", который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Мужчина задержан, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования "Город Ахтубинск", подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что чиновник задержан.

По версии следствия, подозреваемый, являясь главой муниципального образования "Город Ахтубинск", передал своей матери нежилое здание и участок под ним для сдачи в аренду третьим лицам. В период с февраля 2022 года по настоящее время подозреваемый, злоупотребив своими полномочиями, давал незаконные указания подчиненному сотруднику районной администрации о невыполнении действий по реализации вышеуказанного объекта недвижимости.

Кроме того, фигурант уголовного дела отказал местному предпринимателю в формировании данного земельного участка под строительство автостанции, сославшись на благоустройство привокзальной площади, при этом не имея намерений осуществлять обещанное, добавили в ведомстве.