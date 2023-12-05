В Израиле сообщили о ранении двух человек после обстрела района Тель-Авива

По данным Ynet, осколки, в частности, упали в центре города, в районе пляжа Тель-Барух, а также повредили здание одной из школ

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере два человека получили осколочные ранения после ракетного обстрела центральной части Израиля, включая Тель-Авив. Об этом сообщила израильская служба скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида", МДА).

"После сигналов тревоги в центре страны медики и парамедики МДА оказывают медицинскую помощь 40-летнему мужчине в удовлетворительном состоянии, который был ранен осколками в районе Тель-Авива", - говорится в сообщении.

Затем служба скорой помощи сообщила еще об одном пострадавшем после объявленной ранее воздушной тревоги. Речь идет о 41-летнем мужчине, получившем осколочные ранения ноги, его решено направить в больницу.

По данным портала Ynet, осколки, в частности, упали в центре Тель-Авива, в районе пляжа Тель-Барух на севере города, а также повредили здание одной из школ.

Ранее израильская армия впервые за день сообщила о воздушной тревоге в Тель-Авиве и центральных районах страны.