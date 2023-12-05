На Кубани в ДТП с бензовозом и автобусом погибли три человека

Еще 11 пострадали

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Бензовоз и маршрутный автобус столкнулись в Славянском районе Краснодарского края. В результате, по предварительным данным, погибли три человека. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В Славянском районе около 16 часов 20 минут на 64-км автодороги Славянск-на-Кубани - Темрюк столкнулись бензовоз марки "Камаз" и маршрутный автобус Iveco. По предварительным данным, три человека погибли, еще семеро получили ранения. В настоящее время пострадавшие доставлены в ЦРБ города Славянска-на-Кубани", - сказали в ведомстве.

Позже в пресс-службе администрации Славянского района сообщили о росте числа пострадавших. "Пострадало 11 человек, из них один несовершеннолетний ребенок. Неблагоприятные погодные условия стали причиной ДТП в Славянском районе ", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии уточняются, сотрудники полиции работают на месте ДТП. "На место происшествия выехал славянский межрайонный прокурор для координации деятельности специальных служб и правоохранительных органов. Межрайонной прокуратурой организована проверка безопасности пассажирских перевозок. Ход процессуальной проверки поставлен на контроль", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

По ее информации, предварительно, водитель маршрутного автобуса, выезжая со второстепенной, не уступил дорогу бензовозу. Среди погибших - водители обоих транспортных средств, а также один пассажир.

Как уточняется на сайте краевого главка МЧС России, разлива топлива и возгорания не произошло, движение на участке трассы временно приостанавливали, позднее оно было возобновлено.

Авария произошла на 65-м км автодороги федерального значения Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк в районе Маевского кольца.

В новость внесены изменения (18:51 мск) - добавлена информация о росте числа пострадавших.