Мосгорсуд оставил в силе приговор топ-менеджеру "Рольфа", осужденному на 8,5 года

По версии обвинения и суда, в 2014 году Анатолий Кайро участвовал в реализации преступной схемы, в результате чего за рубеж вывели 4 млрд рублей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор директору департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолию Кайро, осужденному на 8,5 года колонии по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Апелляционная жалоба на приговор Черемушкинского суда Москвы оставлена без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Кайро был признан судом виновным по пунктам "а" и "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и приговорен к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима.

Следственный комитет РФ в конце июня 2019 года возбудил в отношении главы автодилера "Рольф" Сергея Петрова и некоторых других руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Петров, а также бывший гендиректор автодилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия заочно арестованы и объявлены в розыск. Кайро, по версии обвинения и суда, в 2014 году участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым, в результате чего на счета подконтрольной ему кипрской компании были перечислены полученные от коммерческой деятельности денежные средства в размере 4 млрд рублей.

Компания "Рольф" была основана в 1991 году. Ее портфель включает 21 автомобильную марку и мотоциклетный бренд. Дилерская сеть охватывает Москву и Санкт-Петербург.