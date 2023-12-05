В Москве загорелось такси

Звуки от лопнувших покрышек очевидцы приняли за взрывы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Машина такси загорелась на Волгоградском проспекте в Москве, пострадал водитель. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Госавтоинспекции столицы.

"На Волгоградском проспекте в районе владения 177 временно ограничено движение в одной полосе из-за возгорания автомобиля такси", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что на месте пожара дежурят несколько экипажей ДПС. "Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действия", - добавили в пресс-службе. По уточненным данным, пострадал водитель такси, которого с ожогом руки доставили в медучреждение. В департаменте транспорта Москвы в Telegram-канале рекомендовали водителям выбирать пути объезда.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что таксист успел выскочить из машины в момент инцидента, поэтому остался жив. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что такси взорвалось на Волгоградском проспекте. "За взрывы могли быть приняты звуки от лопнувших покрышек", - добавил представитель правоохранительных органов.