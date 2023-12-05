В Подмосковье за нанесение граффити на вагоны поезда задержали трех человек

Сумма ущерба, причиненного действиями злоумышленников железнодорожной организации, составила почти 225 тыс. рублей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Транспортные полицейские задержали трех человек, которые разрисовали три вагона поезда аэрозольными красками на железнодорожной станции в Электростали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По данным управления, злоумышленники были замечены полицейскими во время оперативных мероприятий в тупиках станции Есино Горьковского направления Московской железной дороги. "При появлении правоохранителей злоумышленники, успевшие расписать три вагона, бросились врассыпную. Один из них, житель Электроуглей 1991 года рождения, был задержан и доставлен в дежурную часть линейного подразделения. <...> В дальнейшем полицейские задержали по местам проживания двух его сообщников", - пояснил собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, с места преступления полицейские изъяли баллончики с краской, а из багажника машины одного из задержанных - сумку с аэрозольными красками. "Сумма ущерба, причиненного действиями злоумышленников железнодорожной организации, составила почти 225 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба). Им избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.