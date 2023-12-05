Под Калининградом под лед на озере провалились двое рыбаков

Один из них умер

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Два рыбака провалились под неокрепший лед озера под Калининградом, спасатели извлекли обоих из холодной воды, но один из них умер, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"Очевидцы сообщили по телефону "112" о том, что у поселка Островское Гвардейского муниципального округа на озере Воронье провалились под лед два человека. На место происшествия оперативно были направлены сотрудники ПСЧ-14 и спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении.

Очевидцы происшествия пытались помочь рыбакам. Пострадавших из полыньи извлекли спасатели.

"С помощью носилок и трехколенной лестницы пострадавших эвакуировали на берег и передали бригаде скорой помощи в тяжелом состоянии. К сожалению, один из спасенных вскоре скончался", - сказали в пресс-службе. В спасательной операции были задействованы 10 человек личного состава и две единицы спецтехники.