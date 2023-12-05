На Кубани после ДТП с маршруткой и бензовозом возбудили уголовное дело

Погибли три человека

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП с маршруткой и бензовозом в Славянском районе, жертвами которого стали три человека. Об этом в Telegram-канале сообщило СУ СК РФ по Краснодарскому краю

"Сегодня вечером поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного автобуса и бензовоза, в результате которого погибли оба водителя и пассажир автобуса. На место происшествия незамедлительно выехал следователь территориального следственного отдела СКР по краю. По данному факту Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за рулем бензовоза находился 35-летний водитель, маршруткой управлял 62-летний мужчина, погибшей пассажирке было 68 лет. Все они скончались на месте аварии. Травмы различной степени тяжести получили еще 16 пассажиров маршрутного автобуса.

"В настоящее время на месте продолжает работать следователь регионального СК, проводится осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управлении СКР по краю А. К. Маслова", - резюмировали в краевом управлении СКР.

Авария произошла на 65-м км автодороги федерального значения Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк в районе Маевского кольца. Столкнулись бензовоз "Камаз" и маршрутный автобус IVECO.

В прокуратуре Краснодарского края, где организована проверка безопасности пассажирских перевозок, сообщали, что по предварительной информации, водитель маршрутного автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу бензовозу.

В новость внесена правка (20:52 мск) - передается с исправлением в третьем абзаце, верно - 16 пострадавших.