В Берлине из-за пожара на рождественской ярмарке пострадали два человека

Возгорание уже ликвидировано

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате пожара на рождественской ярмарке недалеко от телебашни в центре Берлина. Сейчас ситуация под контролем, пишет газета Bild со ссылкой на местную полицию.

"На рождественской ярмарке у Красной ратуши загорелись две торговые точки. Пожар потушен. Один человек незначительно пострадал", - говорится в сообщении пожарной службы Берлина на ее странице в соцсети X (ранее Twitter). "Ситуация под контролем", - заверили пожарные.

Владелец киоска пытался потушить пожар и получил ожоги. Во время тушения взорвались два небольших газовых баллончика.

Как отметили представители экстренных служб, ситуация под контролем, пламя потушено. Полиция временно отключила электричество и попросила посетителей покинуть территорию рынка. Причина пожара пока не установлена, ведется расследование. Рождественская ярмарка на Александерплац закрыта с 20:30 (22:30 мск) вторника и откроется в среду.