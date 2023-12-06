На Камчатке более 40 строителей аэропорта госпитализировали с пищевым отравлением

Все они питались в кафе, которое находится на территории строящегося объекта, уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Более 40 рабочих, занятых на строительстве нового терминала аэропорта города Елизово на Камчатке, госпитализированы из-за пищевого отравления, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

"По предварительной информации госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта", - говорится в сообщении.

Прокуратура Камчатки проверяет обстоятельства инцидента, специалисты дадут оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства и организации питания, условиям проживания строителей.

Новый терминал аэропорта на Камчатке строят с 2021 года, планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2024 году. Объект возводят как строители с Камчатки, так и приезжие из других регионов, которые проживают в общежитии для сотрудников. Для них организовано питание за счет работодателя.