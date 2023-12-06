Бюджету Сахалина при возведении спорткомплекса нанесли ущерб на 250 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц Сахалина при строительстве социального объекта - универсального тренировочного комплекса с ледовой ареной стоимостью более 420 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ - халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение особо крупного ущерба", - рассказали в надзорном ведомстве. Санкция этой статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев.

Как следует из материалов дела, в 2019 году между муниципальным казенным учреждением и подрядной организацией был заключен контракт на выполнение работ по строительству спортивного объекта. В 2021 году контракт был расторгнут, но стойка так и не завершилась. При этом из-за бездействия ответственных должностных лиц никто не следил за сохранностью недостроенного комплекса, строительных материалов, объект не был должным образом законсервирован. Из-за этого Макаровского городскому округу причинен ущерб на сумму не менее 250 млн рублей.