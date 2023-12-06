В Иркутской области восстановили электроснабжение

Из-за сильного ветра ранее без света остались 20 населенных пунктов

ИРКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение всех населенных пунктов Иркутской области, которые оставались без света из-за сильного ветра. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

"Электроснабжение в населенных пунктах Иркутской области восстановлено", - говорится в сообщении.

Без света оставались более 20 поселений. Отключения начались в понедельник, когда в регионе стала ухудшаться погода - усилился ветер и пришли метели. В большей части населенных пунктов электроснабжение восстановили во вторник, к вечеру без света оставался только один поселок.