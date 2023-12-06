В Хабаровске на трех студентов из Таджикистана завели дело о хулиганстве

Их подозревают в избиении российских студентов

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Следователи в Хабаровске возбудили уголовное дело против трех студентов из Таджикистана после драки в общежитии Тихоокеанского государственного университета. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство по мотивам национальной ненависти)", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 28 ноября в общежитии университета. Трое студентов из Таджикистана нарушили общественный порядок и публично применили насилие по отношению к двум российским студентам.

Следствие при участии сотрудников ФСБ, МВД и при поддержке ОМОН провели процессуальные действия в общежитии. В следственном управлении опросили 27 мигрантов, выявлено 3 подозреваемых. Их задержали. Сейчас решается вопрос о заключении студентов под стражу.

"По уголовному делу проводятся следственные действия, будет дана оценка законности пребывания зарубежных граждан на территории Российской Федерации", - уточняется в сообщении.