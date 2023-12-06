В Якутске в результате отравления угарным газом погиб человек

Несколько пострадали

ЯКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб в результате отравления угарным газом в частном доме в Якутске, есть пострадавшие. Организована проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

"Прокуратура Якутска организовала проверку по сообщению об отравлении угарным газом граждан в частном доме по ул. 50 лет Советской армии. <…> По предварительной информации, пострадали несколько человек, один из них погиб. Пострадавшие, в том числе один ребенок, доставлены в учреждение здравоохранения", - говорится в сообщении.

Прокуратура оценит причины и условия произошедшего, соблюдение требований безопасности и другие вопросы.