В Якутске трех человек госпитализировали в результате отравления угарным газом

По данным следствия, погибла женщина

ЯКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. В Якутске двух взрослых и ребенка госпитализировали в результате отравления угарным газом в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По данным прокуратуры Якутии, один человек погиб в результате отравления угарным газом в частном доме по улице 50 лет Советской Армии в Якутске.

"Двое пострадавших мужчин доставлены в республиканскую больницу №2 - ЦЭМП. Их состояние оценивается как крайне тяжелое. Один пострадавший ребенок госпитализирован в педиатрический центр республиканской больницы №1 - НЦМ. Ребенку была оказана экстренная медицинская помощь. В настоящий момент его состояние оценивается как стабильное. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По информации СУ СК по региону, погибла женщина 1997 года рождения. Следователи проводят осмотр места происшествия, работает следственно-оперативная группа, проводятся проверочные мероприятия.