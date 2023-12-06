В Карелии в ДТП с троллейбусом и легковой машиной пострадали три человека

По данным муниципального предприятия "Городской транспорт", автомобиль проехал на красный сигнал светофора

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 декабря. /ТАСС/. Авария с участием троллейбуса и легкового автомобиля произошла на перекрестке набережной Варкауса и улицы Московской в Петрозаводске, сообщили в официальной группе муниципального предприятия "Городской транспорт" в соцсети "ВКонтакте".

"Водитель легкового автомобиля госпитализирован. Водитель и кондуктор троллейбуса получили ушибы. Троллейбус получил значительные повреждения", - говорится в сообщении.

В группе предприятия добавили, что автомобиль проехал на красный сигнал светофора, когда троллейбус поворачивал на Московскую.

По данным ГИБДД по Петрозаводску, за рулем автомобиля Subaru находился 19-летний водитель со стажем вождения четыре месяца. В ведомстве добавили, что 56-летней женщине-кондуктору назначили амбулаторное лечение.