Суд в РФ отказал компании из США в иске о запрете выпуска модели аудиоколонки

JBL требовала от российского производителя "Урал" прекратить продажи одноименной колонки и считала необходимым полное изъятия ее из оборота в связи с визуальной схожестью с американским аналогом

ТАСС, 4 декабря. Арбитражный суд города Москвы отказал в иске американской компании, производящей акустику и аудиотехнику JBL, к российскому производителю аудиотехники "Урал" о запрете продажи одноименной колонки и полного изъятия ее из оборота в связи с визуальной схожестью с американским аналогом. Об этом сообщили ТАСС в компании.

JBL - американская компания, производящая акустику и аудиотехнику, входящая в состав объединения Harman International Industries, включающего многочисленные компании по производству аудиотехники. Судебные разбирательства шли вокруг визуальной схожести двух моделей колонок: ТТМ3 Урал и JBL Flip 3. Американская сторона настаивала на запрете продажи этой модели и полного изъятия ее из оборота.

"Потери "Урала" в случае проигрыша составили бы более 60 млн рублей в год, кроме того, JBL потребовали в иске взыскать с российской компании почти 3,5 млн рублей компенсации и судебных издержек. Суд длился два года и состоял из пяти судебных разбирательств. На текущий момент прошли все сроки подачи апелляционной жалобы со стороны американской компании, заключительной возможностью подать апелляцию JBL не воспользовались. Судебное дело окончательно завершено победой российской стороны", - сообщил собеседник агентству.

Как следует из материалов дела, размещенных на сайте суда, введение в гражданский оборот изделий "Портативная акустическая система Урал ТТ М-3" на территории Российской Федерации не нарушает исключительных прав патентообладателя Harman International Industries, Incorporated. Кроме того, отсутствие копирования и имитации внешнего вида товара американского производства подтверждает исследование Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН согласно которому подавляющее большинство потребителей (91%) при покупке смогут отличить эти товары друг от друга.

Предприятие "Урал" было основано в 1900 году в Санкт-Петербурге в виде первого российского радиозавода им. Лоренца. В 1918 году завод был перемещен в Москву и преобразован в "Первый государственный электротехнический завод". Сейчас компания "Урал", выпускающая более 400 наименований автомобильной аудиотехники, позиционирует себя как "Русский Звук", в том числе при поставках продукции на экспорт. Одним из достижений специалистов предприятия последних лет является разработка портативной акустической системы "Гагарин", названной в честь первого космонавта, с автономностью работы до 11 часов, не уступающая зарубежным аналогам по качеству звука.