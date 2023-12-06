В Гондурасе в ДТП с автобусом погибли 12 человек

По данным издания La Prensa, около 30 человек пострадали

ГАВАНА, 6 декабря /ТАСС/. В районе Тегусигальпы в результате ДТП с автобусом 12 человек погибли, около 30 человек пострадали. Об этом сообщает местное издание La Prensa.

"В автобус, следовавший из департамента Оланхо, врезался грузовик, выехавший на полосу встречного движения, что привело к падению автобуса с 10-метровой высоты. 11 человек погибли на месте, около 30 ранены", - приводит издание слова одного из участников спасательной операции.

Позднее от полученных травм в госпитале умерла одна пассажирка. "Число погибших может еще вырасти", - добавил спасатель.

Как отмечает La Prensa, по состоянию на 20 октября в результате ДТП в Гондурасе за 2023 год погибли 1,4 тыс. человек, более 3 тыс. получили травмы.